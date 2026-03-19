الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 5 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية.

تأتي هذه العمليات الدفاعية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير، وما يرافقها من هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية، وفقا لروسيا اليوم.