

هل تعرف أن القدرة على فهم الخداع وممارسته تبدأ لدى الأطفال في سن مبكرة للغاية، ربما قبل بلوغهم عامهم الأول؟، هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة.



هل الأطفال يستطيعون الخداع عند عمر 10 أشهر؟



وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة بريستول، فإن نحو 25% من الأطفال يبدأون في استيعاب فكرة الخداع عند عمر 10 أشهر، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 50% عند عمر 17 شهرا، ومع بلوغ الطفل سن الثالثة، يصبح أكثر قدرة على استخدام أساليب خداعية متنوعة، تصل أحيانا إلى تأليق قصص كاملة، بحسب موقع Medical xpress.



وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، إيلينا هويكا، أن هذا الاكتشاف يوضح التطور المبكر والمثير لقدرات الأطفال الذهنية، حيث يتدرج فهمهم للخداع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأولى من حياتهم.



ماذا كشفت الدراسة؟



واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء أولياء أمور أكثر من 750 طفلا تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة و47 شهرا، في عدة دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وأظهرت النتائج أن بعض الأطفال أبدوا مؤشرات مبكرة على فهم الخداع عند عمر 8 أشهر فقط.



هل يمتلك الأطفال أشكال مختلفة للخداع؟



كما توصل الباحثون إلى وجود 16 نمطا مختلفا من الخداع لدى الأطفال، ففي سن الثانية، تظهر أشكال بسيطة مثل إخفاء الأشياء، أو التظاهر بعدم السماع، أو إنكار القيام بفعل معين، وقد يلجأ الطفل أيضا إلى تنفيذ أفعال ممنوعة في الخفاء أو تأليف أعذار لتجنب الأوامر.



ماذا يحدث لللطفل في سن الثالثة؟



أما في سن الثالثة، فتتطور هذه السلوكيات لتشمل المبالغة أو التقليل من الحقائق، بل واختراع قصص خيالية، إلى جانب استخدام أساليب تشتيت الانتباه أو إخفاء معلومات مهمة.



وأكدت الدراسة أن هذه السلوكيات تعد جزءا طبيعيا من النمو العقلي، ولا تستدعي القلق، بل يمكن أن تساعد الآباء على فهم تطور أطفالهم بشكل أفضل والتعامل معهم بوعي أكبر.

