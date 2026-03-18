حذر الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول اللب السوري، مشيرًا إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون التي قد تساهم في زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة.

ما مخاطر اللب السوري المملح؟

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن اللب السوري المملح يحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناوله.

هل اللب يرفع مستويات الكوليسترول الضار؟

وأضاف أن اللب يحتوي على الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم عند الإفراط في تناوله، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى احتمالية وجود بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا في اللب السوري غير المعالج جيدًا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى خطيرة.

كما نبه إلى أن نباتات دوار الشمس التي يستخرج منها اللب قد تمتص معدن الكادميوم من التربة الملوثة، وتناول كميات كبيرة من اللب الملوث قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى والرئة والسرطان.

ما مخاطر الإفراط في تناول اللب السوري؟

وحذر من أن الإفراط في تناول اللب السوري قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والإمساك، بالإضافة إلى تلف الكبد والكلى، مع احتمال أن يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالنزلات المعوية نتيجة الإفراط في تناوله.

وأشار إلى أن الإكثار من تناول اللب قد يزيد من مخاطر الإصابة بديدان المعدة، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل الحاد.

وختم صلاح بالتأكيد على أنه: "يجب الاعتدال في تناول اللب السوري للاستفادة من فوائده الغذائية وتجنب أضراره المحتملة".

