كتب - محمود عبده :

بعض المنتجات الغذائية الشائعة التي تحفظ في الثلاجة قد تحتوي على نسب مرتفعة من السكر أو الدهون المكررة، ما قد يؤثر تدريجيا على صحة القلب دون أن يلاحظ الشخص ذلك.

وقال طبيب القلب المقيم في كاليفورنيا الدكتور سانجاي بهوجراج، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في علاج أمراض القلب، إن عددا من الأطعمة التي تبدو صحية قد ترفع مستويات الدهون الثلاثية في الدم وتزيد من نسبة السكر والالتهابات في الجسم، وهي عوامل ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الطبيب أن بعض مرضاه يعتقدون أنهم يتبعون نظاما غذائيا صحيا، لكن الفحوصات تكشف عكس ذلك، حيث ترتفع لديهم مستويات الدهون الثلاثية وسكر الدم بشكل تدريجي نتيجة تناول أطعمة تحتوي على سكريات وسعرات حرارية خفية.

لماذا قد يكون الزبادي المنكه ضارا بالقلب؟

يعد الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتين والبروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن المشكلة تكمن في الأنواع المنكهة منه.

وبحسب الدكتور بهوجراج، تحتوي بعض عبوات الزبادي المنكه على ما بين 20 إلى 25 جراما من السكر المضاف في الحصة الواحدة.

ويشير إلى أن هذا المستوى من السكر يجعل المنتج أقرب إلى الحلوى منه إلى وجبة صحية، وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى ارتفاع الدهون الثلاثية وزيادة الوزن، وهو ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

هل العصائر المعلبة مفيدة بالفعل؟

كثيرا ما يتم الترويج للعصائر الجاهزة أو ما يعرف بالعصائر "المعصورة على البارد" باعتبارها خيارا صحيا، إلا أن الطبيب يؤكد أن الفاكهة عندما تتحول إلى عصير تفقد جزءا كبيرا من الألياف الغذائية.

ومع اختفاء الألياف، يتحول المشروب في الأساس إلى سكر طبيعي مركز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم وزيادة حاجة الجسم إلى الأنسولين عند تناولها بشكل متكرر، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة القلب بمرور الوقت.

كيف قد تؤثر صلصات السلطة الجاهزة على القلب؟

تعد السلطات من أكثر الوجبات التي ينصح بها الأطباء للحفاظ على صحة القلب، لكن الصلصات الجاهزة المضافة إليها قد تقلل من فوائدها الغذائية.

ويحذر الدكتور بهوجراج من أن العديد من صلصات السلطة المعلبة تحتوي على زيوت نباتية مكررة وسكريات مضافة ومواد حافظة.

وعند استهلاكها بانتظام قد تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في النظام الغذائي وتعزيز الالتهابات في الجسم، وهما عاملان يرتبطان بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.