في ظل تزايد معدلات السمنة وما تسببه من أمراض مزمنة ومضاعفات خطيرة، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات عديدة حول جدوى التدخلات الطبية لمواجهتها، سواء عبر الأدوية أو الجراحات مثل تكميم المعدة.

ما مخاطر السمنة؟

من ناحيته، حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة السمنة وما تسببه من مضاعفات صحية جسيمة، مؤكدًا أنها قد تفوق في خطورتها أي مضاعفات ناتجة عن الجراحات مثل تكميم المعدة.

وشدد "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، على أن كل تدخل طبي، سواء كان جراحيًا أو دوائيًا، يحمل معه احتمالًا لحدوث مضاعفات، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند التفكير في أي خطوة علاجية.

ما مخاطر عملية تكميم المعدة؟

وأشار إلى أن عملية تكميم المعدة ليست استثناءً، إذ قد يصاحبها بعض الآثار الجانبية، لكنها – بحسب وصفه – تظل أقل خطورة من السمنة نفسها، التي تؤثر بشكل مباشر على القلب والكلى والمفاصل، وتنعكس أيضًا على الصحة النفسية، قائلاً: "دي مصائب مش مضاعفات فقط".

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة أن فشل العملية قد يحدث بعد عامين من إجرائها، في حال لم يلتزم المريض بالنظام الغذائي الموصى به، مضيفًا: "العملية نفسها مش خطيرة.. لكن الالتزام هو اللي بيحدد النجاح أو الفشل".

وأكد "موافي" أن التكميم قد يكون حلاً فعالًا لبعض الحالات، لكن لا ينبغي اعتباره إجراءً سحريًا، مشددًا على أن السلوك الغذائي السليم يظل العامل الحاسم في السيطرة على السمنة، سواء تم إجراء العملية أو لا.

