سرطان العظام.. تعرف على الإشارات المبكرة قبل فوات الأوان

كتب - محمود عبده:

05:00 ص 18/03/2026

يظن كثير من الناس أن آلام العظام مجرد أمر عابر مرتبط بالإجهاد أو التقدم في العمر، لكن في بعض الحالات النادرة، قد تكون هذه الآلام مؤشرا على مشكلة أكثر خطورة مثل سرطان العظام.

ورغم أن هذا النوع من السرطان ليس من أكثر السرطانات شيوعا، إلا أن الاكتشاف المبكر يلعب دورا حاسما في نجاح العلاج وارتفاع فرص الشفاء.

ما هو سرطان العظام وكيف يبدأ؟

ووفقا للدكتور ماجد مراد، استشاري العظام، يبدأ سرطان العظام عندما تنمو خلايا غير طبيعية داخل نسيج العظم وتتكاثر بشكل غير منضبط، وقد يظهر في أي عظمة من الجسم، إلا أن العظام الطويلة في الذراعين والساقين هي الأكثر تأثرا.

ما هي العلامات التي تستدعي الانتباه؟

وأضاف استشاري العظام خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، العلامات التي تستدعي الانتباه إليها:

-ألم مستمر في العظام يزداد سوءا ليلا.

-تورم أو كتلة بالقرب من المفصل.

-ضعف في العظام قد يؤدي إلى كسور بسهولة.

-صعوبة في الحركة أو شعور بالإجهاد غير المبرر.

وفي بعض الأحيان، قد يكون سرطان العظام نتيجة لانتشار الخلايا السرطانية من مناطق أخرى مثل الثدي أو الكبد أو القولون، وهو نوع أكثر شراسة ويحتاج لتدخل طبي عاجل.

كيف تطور العلاج الطبي لسرطان العظام؟

وأشار الدكتور مراد إلى أن التقدم الطبي في السنوات الأخيرة جعل علاج سرطان العظام أكثر دقة وفاعلية، ويشمل:

-الجراحة الدقيقة لإزالة الورم مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العظام والمفاصل.

-العلاج الكيميائي.

-العلاج الإشعاعي عند الحاجة.

كيف يمكن الوقاية ومتابعة صحة العظام؟

أما عن الوقاية، فتتمثل في عدة عوامل مهمة:

-تجنب التعرض المفرط للإشعاع دون داع طبي.

-الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د.

-ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على قوة العظام.

-المتابعة الطبية المبكرة عند وجود ألم غير طبيعي أو مستمر في العظام.

ماذا يجب أن نتذكر عن إشارات الجسم؟

ختم الدكتور مراد حديثه مؤكدا: "الاستماع لإشارات الجسم هو الخطوة الأولى نحو الوقاية والعلاج المبكر، لافتا إلى أنه مع التشخيص الصحيح والتدخل الطبي المناسب، يمكن التعامل مع كثير من مشكلات العظام بفاعلية وأمان".

