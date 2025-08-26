ما فوائد وأضرار الحليب النباتي؟

أشارت أخصائية التغذية الروسية، يلينا سولوماتنينا، إلى أن الحليب النباتي لا يمكن اعتباره بديلاً كاملاً عن حليب الأبقار أو الحليب الحيواني بشكل عام، وذلك لأن الحليب النباتي يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الحليب الحيواني، مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامينات D وA.

وتابعت أن الحليب النباتي نفسه غير ضار للأشخاص الذين لا يعانون من حساسية تجاه مكوناته الطبيعية مثل المكسرات، يكمن الخطر في المواد الكيميائية والمواد المضافة التي تُستخدم أثناء عملية التصنيع، غالبًا ما يضيف المصنعون هذه المواد لزيادة مدة الصلاحية أو تحسين الطعم، ما قد يسبب ضررًا للجسم، لهذا السبب، من الضروري قراءة المكونات المدونة على العبوة قبل الشراء، وفقا لموقع "mail".

فوائد الحليب النباتي لبعض الحالات الصحية

يمكن أن يكون الحليب النباتي خيارًا مناسبًا لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، أو ارتفاع الكوليسترول، أو الذين يرغبون في تنويع نظامهم الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، يجب على مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من السمنة الانتباه إلى المواد المُحلية المضافة، والتي قد تكون ضارة لهم.

وينصح الأطباء دائمًا بالتحقق من مكونات الحليب النباتي، خاصةً لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات مثل الصويا، أو الشوفان، أو المكسرات.

