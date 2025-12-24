بعد تحطم طائرة الوفد الليبي.. حكومة الدبيبة تعلن الحداد 3 أيام

كتب-عبدالله محمود:

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إعلان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في البلاد بعد حادث تحطم طائرة رئيس الأركان ومرافقيه في العاصمة التركية أنقرة.

وقال عبد الحميد الدبيبة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تلقى نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه "3 مسؤولين عسكريين ومصور صحفي" أثناء عودتهم من أنقرة، بعد رحلة رسمية.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي إلى جانب الحداد لقوا مصرعهم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة.