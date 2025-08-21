هل تتناول الجزر بانتظام؟.. هذا ما يحدث لضغط دمك وقلبك

كتب – سيد متولي

الجزر من بين الأطعمة التي تساعد على تنظيم ضغط الدم وخفضه، كما أن إدراجه والخضراوات الأخرى في نظامك الغذائي اليومي يدعم صحة القلب.

كيف يساعد الجزر على خفض ضغط الدم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبي، ويمكن لتناول الجزر بانتظام أن يساعد في إدارة هذه الحالة والوقاية منها، بحسب verywellhealth.

يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم: تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات الطازجة على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

عصير الجزر وضغط الدم: قد يكون عصير الجزر فعالاً بشكل خاص، في دراسة، تناول بالغون يعانون من ارتفاع ضغط الدم 16 أونصة يوميًا لمدة 90 يومًا، ما أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانبساطي (الضغط على جدران الشرايين عند ضخ القلب للدم) .

تأثيرات مضادات الأكسدة: الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهو مضاد أكسدة يعطيه لونه البرتقالي، هذا المضاد للأكسدة فعال في إدارة ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

خفض الكوليسترول مع ارتفاع ضغط الدم: قد يساعد عصير الجزر في ضبط مستويات الكوليسترول، في دراسة أجريت على بالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أدى شرب عصير الجزر والشمندر لمدة 60 يومًا إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي (ضغط الدم بين النبضات) والانبساطي، وخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ("الكوليسترول الضار") والدهون الثلاثية .

جزء من خطة النظام الغذائي الصحي للقلب: تعد خطط الأكل التي تركز على الخضراوات الطازجة مثل الجزر والفواكه والحبوب الكاملة أساسية في النظام الغذائي للطرق الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH)، والذي يدير ضغط الدم بشكل فعال لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ما الذي يجعل الجزر مفيدًا لصحة قلبك؟

حدد الباحثون عدة مكونات في الجزر تفيد القلب وتنظم ضغط الدم، وتشمل هذه المكونات:

الكاروتينات: الكاروتينات، مثل ألفا وبيتا كاروتين، مواد أولية لفيتامين أ، وهي مضادات أكسدة تحمي الخلايا بتثبيط الجذور الحرة (النواتج الثانوية السامة) وتمنع أمراض القلب، كما أنها تُخفّض ضغط الدم بتأثيرها على جدران الشرايين.

الألياف: تحتوي جزرة متوسطة الحجم على جرامين من الألياف، ما يجعلها مصدرًا جيدًا للألياف، كغيرها من الخضراوات، يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب .

البوتاسيوم: تحتوي الجزرة العادية على حوالي 4 مليجرام (مجم) من البوتاسيوم، يعمل هذا المعدن والإلكتروليت على تنظيم ضغط الدم عن طريق مواجهة تأثيرات الصوديوم (الملح) في النظام الغذائي.

الأنثوسيانين: يحتوي الجزر الأرجواني على الأنثوسيانينمادة تُعطي الخضراوات والفواكه لونًا أزرق أو بنفسجيًا، الأنثوسيانين له خصائص مضادة للأكسدة ويساعد على خفض ضغط الدم.

الليكوبين: يحتوي الجزر الأحمر على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة موجود في الطماطم وغيرها من الفواكه والخضراوات الحمراء، يساعد على خفض ضغط الدم من خلال تأثيره على جدران الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كم عدد الجزر الذي يجب أن أتناوله؟

تعتمد كمية الخضراوات التي يجب تناولها يوميًا على عمرك وجنسك، بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، توصي التوصيات الحالية بتناول البالغين كوبين ونصف من الخضراوات يوميًا، يعادل كوب واحد من الخضراوات جزرتين متوسطتي الحجم (6 إلى 7 بوصات)، أو حوالي 12 جزرة صغيرة، أو كوبًا واحدًا من عصير الجزر .

اعتمدت الدراسات التي قيّمت آثار الجزر والخضراوات الأخرى على ضغط الدم على كميات أكبر من الموصى بها يوميًا. في دراسة أجريت عام 2023، لوحظت آثار إيجابية مع تناول 800 جرام، أو ستة أكواب وربع، من الجزر يوميًا. أي ما يعادل حوالي 40 جزرة، أما في صورة سائلة، فقد لاحظ الباحثون نتائج مع تناول 16 أونصة من عصير الجزر.

هل يمكن تناول كمية كبيرة من الجزر؟

لا توجد مخاطر لتناول كميات كبيرة من الجزر، مع ذلك، فإن زيادة مستويات بيتا كاروتين فيه قد تُسبب نقص كاروتين الدم.، وهي حالة حيث يتحول لون الجلد، عادةً على باطن القدمين أو راحة اليد، إلى اللون البرتقالي أو الأصفر.

إن تناول نظام غذائي متوازن (وتقليل تناول البيتا كاروتين المفرط) يسمح بحل مشكلة الكاروتين في الدم بشكل مستقل.

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها