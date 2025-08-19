ماذا يحدث إذا وضعت المعدن أو البلاستيك في الميكروويف؟.. لن تتوقع

الميكروويف من الأجهزة الشائعة التي تستخدم يوميا لتسخين الطعام بسرعة، إلا أن استخدامه بشكل غير صحيح يؤدي إلى مخاطر كبيرة، خاصة عند وضع مواد غير مناسبة بداخله مثل المعدن أو البلاستيك.



في هذا الصدد، إليكم ما يحدث عند وضع هذه المواد داخل الميكروويف، ولماذا يجب تجنب ذلك، وفقا لموقع "foodnetwork".



عند وضع المعدن داخل الميكروويف



وضع أي مادة معدنية داخل الميكروويف، يؤدي إلى مخاطر جسيمة، إذ تتسبب في اندلاع شرارات تؤدي في بعض الحالات إلى نشوب حريق داخل الجهاز.



الميكروويف يعمل عبر إطلاق موجات كهرومغناطيسية تُسخن الطعام، ولكن عند وضع المعدن، لا تمتص هذه المواد الموجات كما يفعل الطعام، بل تعكسها، هذا يمنع تسخين الطعام كما يجب، ويؤدي إلى تراكم الطاقة على سطح المعدن.



الخطورة تزداد عندما يحتوي المعدن على حواف رفيعة أو حادة، إذ تتجمع الطاقة الكهرومغناطيسية في هذه المناطق مسببة شرارات قوية، تسبب اشتعال النيران أو حتى حدوث انفجارات في بعض الحالات.



وضع البلاستيك داخل الميكروويف



استخدام الأوعية أو الأكياس البلاستيكية العادية في الميكروويف خطأ شائعا، بعض أنواع البلاستيك، مثل عبوات الزبادي أو الأكياس البلاستيكية الخفيفة، تحتوي على مادة كيميائية تُعرف باسم "بيسفينول أ" أو BPA.



عند تسخين هذه الأنواع من البلاستيك، تذوب بسهولة وتُطلق مادة BPA إلى الطعام، وأظهرت الدراسات أن هذه المادة ترتبط بحدوث العديد من المشكلات الصحية، لذلك، يُنصح باستخدام عبوات بلاستيكية مخصصة للميكروويف، والتي تُصمم بطريقة تتحمل الحرارة العالية دون أن تُطلق مواد ضارة.

اقرأ أيضا:

غذاء الكبد والقلب.. طعام سحري يخفض الكوليسترول الضار

منها ضعف الانتصاب.. 5 علامات مبكرة لـ مرض السكري لدى الرجال

بعد إصابة رحمة حسن.. طرق فعالة وسحرية لعلاج الصلع

يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة



علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة