ما أهمية فيتامين "د" في الجسم؟

فيتامين D ضروري للصحة العامة وليس فقط لصحة العظام، فهو يؤدي دورا مهما في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز المناعة، وتقليل معدلات الوفيات.

بالإضافة إلى دوره في حماية الجهاز العضلي الهيكلي، يساعد على حماية الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، ومرض السكري، كما يقلل من مضاعفات الحمل، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

المستوى المثالي والجرعة الموصى بها

للحصول على فوائد فيتامين د الكاملة، يجب أن يتجاوز مستواه في الدم 30 نانوجرام/مل "75 نانومول/لتر"، ويرتبط هذا المستوى بانخفاض كبير في احتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة والوفاة.

للوصول إلى هذا المستوى، يوصي الخبراء بتناول 2000 وحدة دولية (50 ميكروجرام) من فيتامين D3 يوميًا.

وللحماية المثلى، خاصة للوقاية من السرطان وأمراض القلب، يُفضل تناول جرعة تتراوح بين 4000 و6000 وحدة دولية يوميًا.

