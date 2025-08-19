مع اقتراب العام الدراسي.. كيف تغير روتين نوم طفلك؟

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يصبح تنظيم عادات نوم الأطفال أمرا ضروريا لضمان نجاحهم الأكاديمي وراحتهم النفسية.

في هذا الصدد، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم لجميع الطلاب، وأهمية البدء في تعديل روتين النوم قبل أسبوع من بدء الدراسة.

أهمية النوم للنجاح الدراسي

النوم الجيد أمر أساسي يساعد الطلاب على بدء العام الدراسي بتركيز عالٍ واستعداد تام.

تقول الدكتورة شاليني باروثي، طبيبة طب نوم الأطفال، إن "إعادة ضبط عادات النوم الصحية مبكرًا يساعد الطلاب على بدء العام الدراسي بتركيز وراحة تامة، وعلى استعداد للنجاح".

لتحقيق ذلك، من الضروري التخلي عن عادات الصيف المتأخرة، مثل السهر مع الأصدقاء أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وفقا لموقع "Health Day".

تأثير قلة النوم على الأطفال

يوضح استطلاع أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن عدم حصول الأطفال على قسط كافٍ من الراحة يؤثر على سلوكهم وصحتهم بشكل ملحوظ، ولاحظ الآباء أن قلة النوم تسبب:

تغيرات مزاجية: 63% من الآباء يلاحظون أن مزاج أطفالهم يتأثر سلبًا.

مشاكل سلوكية: 50% يلاحظون مشاكل سلوكية، و49% يلاحظون سلوكًا سيئًا.

انخفاض الطاقة: 45% يلاحظون تراجعًا في الطاقة البدنية.

تراجع الأداء الأكاديمي: 34% من الآباء يبلغون عن انخفاض في الأداء المدرسي.

النوم والصحة النفسية

يؤدي النوم دورًا أساسيًا في مساعدة الأطفال على التحكم في مزاجهم وصحتهم النفسية، إذا كان طفلك يعاني من صعوبات عاطفية أو سلوكية، فإن تقييم عادات نومه خطوة أولى ضرورية.

في مثل هذه الحالات، من المهم استشارة طبيب الأطفال الذي يمكنه تقديم المساعدة والدعم اللازمين.

توصيات لعدد ساعات النوم

توصي الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بمتوسط عدد ساعات النوم التالية:

الأطفال (6-12 عامًا): 9 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة.

المراهقون (13-18 عامًا): 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة.

