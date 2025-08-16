احرص عليها.. 5 مشروبات طبيعية مفيدة لتخفيض الكوليسترول

هناك مشروبات طبيعية تساعد على خفض مستويات "الكوليسترول الضار" (LDL) أو تحسين نسبته مقارنة بـ"الكوليسترول الجيد" (HDL).

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز تلك المشروبات وفق لما جاء في موقع"Verywell Health".

الشاي الأخضر (Green Tea)

يُعرف الشاي الأخضر بثرائه بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات (Catechins) والمركب EGCG.

حليب الشوفان (Oat Milk)

يتميّز حليب الشوفان بمحتواه من ألياف بيتا-غلوكان القابلة للذوبان، والتي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي وبالتالي تقليل LDL.

عصير الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانينات والبونيكالات، التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار ورفع نسب "الجيد" لدي بعض الأشخاص

عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة مفيد لتحسين مستويات الدهون في الدم.

سُموزي التوت

عصائر أو سموذي التوت مثل الفراولة، والتوت الأزرق، والعليق تحتوي على ألياف وأنثوسيانينيات مضادة للأكسدة.

هذه العناصر تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين ملف الدهون عمومًا