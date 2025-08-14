5 خضروات تساعد على الوقاية من متلازمة الأيض

متلازمة الأيض، هي مجموعة من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية، لكن يمكن الوقاية منها أو السيطرة عليها من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وفقا لموقع "Eating Wel "، إليك أفضل 5 خضروات يجب إضافتها لنظامك الغذائي للوقاية من متلازمة الأيض:

البروكلي

منخفض السعرات الحرارية وغني بمركب السلفورافان الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، ما يساعد على تحسين حساسية الأنسولين.

الخرشوف

يحتوي على المنجنيز، وهو معدن ضروري لاستقلاب الجلوكوز، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يسهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.

السبانخ

السبانخ مصدرا ممتازا للكالسيوم، الحديد، والبوتاسيوم، وجميعها عناصر مهمة لصحة الجسم.

الكرنب

غني بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد على تنظيم سكر الدم وزيادة الشعور بالشبع.

الفلفل الحار

يحتوي على مركب الكابسيسين، والذي يسهم في زيادة الكوليسترول الجيد، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

