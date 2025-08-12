6 أخطاء تمنع النساء من خسارة الوزن بعد الخمسين.. تجنبيها

كتب - محمود عبده:

مع تقدم المرأة في العمر، تواجه تحديات متزايدة في رحلة فقدان الوزن، خصوصا بعد سن الخمسين، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها، قد تصطدم بنتائج مخيبة بسبب بعض العادات الخاطئة التي تؤثر سلبا على صحتها ورشاقتها.



وفقا لموقع medical، هناك 6 أخطاء شائعة تعيق النساء فوق الخمسين من إنقاص الوزن، وهذه أبرزها مع طرق تجنبها:



عدم فحص مرض السكري

السكري قد يكون السبب الخفي وراء صعوبة فقدان الوزن، إذ يؤثر على البنكرياس وينتج خللا في إفراز الأنسولين، مما يعوق تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في الوزن.



الإفراط في تناول الكحوليات

يضيف الكحول سعرات حرارية غير ضرورية إلى الجسم، كما يؤثر سلبا على جودة النوم، وهو عامل أساسي في رحلة فقدان الوزن، ومع التقدم في العمر، يصبح الجسم أقل قدرة على معالجة الكحول، مما يزيد من أضراره الصحية.



تناول الطعام خارج المنزل بشكل متكرر

عدم معرفة مكونات الأطعمة التي تتناول في الخارج قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية ودهون ضارة تزيد من الوزن.



التمرين بنفس الطريقة يوميا

تكرار نفس التمرين دون زيادة التحدي يجعل الجسم يتكيف معه، فتقل فاعلية حرق السعرات، مما يعوق إنقاص الوزن، وينصح بتغيير الروتين الرياضي وزيادة الشدة تدريجيا.



اتباع أنظمة غذائية غير مناسبة لشخصك

كل جسم يختلف في احتياجاته، لذا اتباع نظام غذائي مخصص ومناسب يضمن تحقيق نتائج أفضل.



الإفراط في تعويض الوجبات بالعصائر الصحية الجاهزة

تحتوي العصائر الجاهزة غالبا على سكريات مضافة، مما يزيد السعرات الحرارية دون توفير شعور بالشبع، مما يدفع لتناول المزيد من الطعام.

يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة



علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة