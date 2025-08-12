إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم.. اعرف الطريقة الآمنة لتناوله

إعادة تسخين الأرز قد تبدو طريقة مريحة لتوفير الوقت وتجنب هدر الطعام، لكنها قد تحمل مخاطر صحية غير متوقعة إذا لم يتم التعامل مع الأرز بشكل صحيح، وفقًا لما ورد عبر موقع healthline.



الخطر يكمن في بكتيريا "الباسيلس سيرياس

الأرز النيء غالبًا ما يحتوي على أبواغ من بكتيريا تُعرف باسم باسيلس سيرياس (Bacillus cereus)، وهذه الأبواغ قادرة على النجاة من عملية الطهي، إذا تُرك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، بين 5 درجات مئوية و63 درجة مئوية لفترة طويلة، تبدأ هذه الأبواغ في النمو والتكاثر، وتنتج سمومًا (Toxins) مقاومة للحرارة.



ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت أرزًا معاد تسخينه بشكل غير آمن؟

تناول الأرز الذي يحتوي على هذه السموم يمكن أن يؤدي إلى تسمم غذائي وظهور أعراض مزعجة بسرعة.



الغثيان والقيء

هذه السموم يمكن أن تهيج بطانة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان وقد يتبعه قيء، هذه الأعراض عادة ما تظهر بسرعة، في غضون 30 دقيقة إلى 6 ساعات بعد تناول الطعام.



الإسهال

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب البكتيريا سمومًا أخرى تؤدي إلى الإسهال. هذه الأعراض قد تستغرق وقتًا أطول لتظهر، عادةً ما بين 6 إلى 15 ساعة بعد تناول الأرز الملوث.



تشنجات في البطن

قد تشعر بآلام وتشنجات في منطقة البطن نتيجة للتهيج الناتج عن السموم البكتيرية.



الشعور بالضيق العام

قد يترافق التسمم الغذائي مع شعور عام بالتعب، الإعياء، وقد لا تشعر بتحسن إلا بعد زوال السموم من جسمك.



كيف تتجنب مخاطر إعادة تسخين الأرز؟

الخبر الجيد هو أن هذه المخاطر يمكن تجنبها بسهولة باتباع إرشادات سلامة الغذاء الصحيحة:

تبريد سريع

بعد طهي الأرز، يجب تبريده بأسرع وقت ممكن (مثاليًا في غضون ساعة واحدة)، قسم الأرز إلى كميات صغيرة في أوعية مسطحة ليتبرّد بشكل أسرع.

التخزين في الثلاجة

ضع الأرز المبرد في الثلاجة (عند درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل) في غضون ساعة من الطهي.

لا تتركه في درجة حرارة الغرفة

تجنب ترك الأرز المطبوخ على المنضدة لفترات طويلة.

إعادة التسخين مرة واحدة فقط

أعد تسخين الأرز لمرة واحدة فقط. تأكد من أن الأرز ساخن تمامًا (يتصاعد منه البخار) قبل تناوله.

التخلص من الأرز القديم

لا تحتفظ بالأرز المطبوخ في الثلاجة لأكثر من يوم واحد (24 ساعة).

