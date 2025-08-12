ما أعراض وأسباب نقص فيتامين د؟

يؤدي فيتامين د دورا مهما في نمو العظام والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دعمه للجهاز العصبي والعضلي والمناعي، ولكن انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي يسبب ظهور بعض الأعراض.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أعراض وأسباب نقص فيتامين د:

أعراض نقص فيتامين د

الأطفال

النقص الحاد يسبب الكساح، وهو مرض نادر يتسبب في ضعف العضلات، آلام العظام، وتشوهات المفاصل، بالإضافة إلى مشاكل في النمو، بينما النقص الخفيف يسبب آلاما وضعفا في العضلات.

البالغون

لا تكون الأعراض واضحة، لكنها قد تشمل:

التعب والإرهاق.

آلام في العظام والعضلات أو تشنجات.

تقلبات مزاجية مثل الاكتئاب.

أسباب نقص فيتامين د

عدم الحصول على كمية كافية من الفيتامين من الغذاء أو من التعرض لأشعة الشمس.

عدم قدرة الجسم على امتصاصه أو استخدامه بشكل صحيح.

تشمل الأسباب الأخرى:

بعض الحالات الطبية المزمنة.

عمليات جراحة السمنة.

تناول بعض الأدوية.

عوامل بيولوجية وبيئية مثل التقدم في العمر ولون البشرة الداكن.

حالات طبية تسبب نقص فيتامين د

أمراض الجهاز الهضمي، مثل التليف الكيسي، مرض كرون، ومرض الاضطرابات الهضمية، التي تمنع الأمعاء من امتصاص الفيتامين بفعالية.

السمنة.

أمراض الكلى والكبد.

