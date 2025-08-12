5 أخطاء شائعة تحول الشاي إلى عدو خفي

الشاي مشروبا صحيا مفضلا لدى الكثيرين، لكن بعض العادات الخاطئة في تحضيره وتناوله تقلل من فوائده وتسبب أضرارا صحية.

إليك أهم الأخطاء التي يجب تجنبها، وفقا لموقع "health".

تخمير الشاي المركز

لا يُنصح بالإفراط في كمية أوراق الشاي؛ لأن الشاي المركز جدا يحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، التي تسبب اضطرابات في الجهاز العصبي، والتانينات التي تؤثر على الأمعاء وتسبب الإمساك، لذا، يفضل استخدام ملعقة صغيرة من الشاي لكل كوب.

تناول الشاي بعد مرور وقت طويل

شرب الشاي بعد مرور وقت طويل على تحضيره، يجعله يفقد فوائده الصحية ويُعرضه لنمو الكائنات الدقيقة الضارة.

شرب الشاي ساخنا جدا

تناول المشروبات الساخنة جدا يسبب تهيجا للأغشية المخاطية في الحلق والمريء والمعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والأورام الخبيثة.

شرب الشاي على معدة فارغة

تناول الشاي قبل الأكل يقلل من الشهية ويُضعف شعور الجسم بالجوع، ما يؤدي إلى تخطي وجبة الإفطار، وهو أمر غير صحي، لذا يفضل شربه بعد الطعام بنصف ساعة.

تناول الشاي مباشرة بعد تناول الطعام

تُعيق بعض مكونات الشاي امتصاص البروتين والحديد والعناصر الغذائية الأساسية من الوجبة، لذلك، من الأفضل الانتظار لمدة نصف ساعة بعد الأكل قبل شرب الشاي للاستفادة القصوى من الوجبة والمشروب.

