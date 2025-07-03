تناولها قبل النوم.. 5 مشروبات طبيعية تساعد على إنقاص الوزن

في ظل السعي المتواصل للتخلص من الوزن الزائد، يسعى كثيرون لمعرفة طرق فعالة لا تتطلب مجهودا شاقا أو تكلفة باهظة.

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت" هناك 5 مشروبات يمكن تناولها قبل النوم، تسهم في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون أثناء النوم، ما يساهم في إنقاص الوزن بشكل طبيعي وآمن.

1- الحليب الدافئ

مصدر غني بالكالسيوم والتريبتوفان، الذي يتحول إلى هرمون الميلاتونين المحفز للنوم، كما أن بروتين الحليب يساهم في الشعور بالشبع وتعزيز عملية إصلاح العضلات.

2- شاي القرفة

معروف بقدرته على تسريع عملية الأيض، ويعمل على تحسين الهضم وحرق الدهون، خاصة إذا تم تناوله في المساء.

3- بروتين الصويا

يعد خيارا ممتازا لتغذية الجسم بالبروتين قبل النوم، ما يعزز بناء العضلات وحرق الدهون، ويحد من الجوع الليلي.

4- عصير العنب

يحتوي على مادة الريسفيراترول التي تعرف بدورها في التحكم بالوزن، كما يساعد في تحسين جودة النوم وتحفيز الجسم على حرق الدهون.

5- الكفير

مشروب غني بالبروبيوتيك والبروتين، يدعم صحة الأمعاء، ويعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من تناول السعرات الزائدة.

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