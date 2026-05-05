بخصومات تصل لـ 25%.. انطلاق "معرض اليوم الواحد" لتوفير السلع بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

10:22 ص 05/05/2026

معرض اليوم الواحد

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات "معرض اليوم الواحد"، داخل مقر الوحدة المحلية، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات البيئية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وقال اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الخارجة، إن معرض اليوم الواحد تضمن توفير الخضروات والفاكهة بمختلف الأصناف الطازجة، إلى جانب الألبان والجبن والسمن البلدي والزبادي، فضلًا عن المنتجات البيئية والمشغولات المنزلية التي تنتجها ربات البيوت، دعمًا للمنتج المحلي والأسر المنتجة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجة بنسبة 25%.


وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أن استمرار معرض اليوم الواحد يأتي في إطار جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية والمنتجات البيئية والزراعية في مكان واحد، بما يسهم في دعم المواطنين وتوسيع منافذ البيع المباشر.

السلع أسعار الوادي الجديد

