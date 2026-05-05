بعد قليل.. ثاني جلسات الاستئناف على حبس المتهمين في قضية السباح يوسف

كتب : صابر المحلاوي

10:02 ص 05/05/2026

والدة السباح يوسف

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية السباح يوسف محمد، على حكم حبسهم 3 سنوات.

تفاصيل الحكم الأول في قضية السباح يوسف

وكانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة قد قضت حضوريًا بأحكام متفاوتة في القضية، التي تتعلق بالتسبب في وفاة السباح الصغير يوسف محمد داخل حمام السباحة، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع، وهم الحكم و3 من طاقم الإنقاذ: كمال موسى، ويوسف محمد يوسف، ووائل حسن أنور، ويحيى شوقي فرحات، لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر غيابيًا، لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن الواقعة.

إحالة المتهمين في قضية السباح يوسف

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة المشاركين للخطر.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد المجني عليه خلا من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة ترجع إلى إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين بالماء وحدوث توقف في عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

