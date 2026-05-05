إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

10:08 ص 05/05/2026

حادث

شهد طريق القنطرة غرب – بورسعيد، أمام منطقة الإرسال، حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بإصابات متنوعة، وفقًا للبيانات الأولية.

تفاصيل الحادث وموقعه

وقع الحادث أثناء سير أتوبيس يقل 26 راكبًا على طريق القنطرة غرب – بورسعيد، حيث اصطدم بسيارة ملاكي أمام منطقة الإرسال، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.

استجابة سريعة من سيارات الإسعاف

وعلى الفور، تلقت الأجهزة المعنية البلاغ، وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع التصادم، مع تقييم حالتهم الصحية بشكل مبدئي.

نقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات

تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم، حيث استقبل مستشفى أبو خليفة 7 حالات، بينما جرى نقل 10 حالات إلى مستشفى القنطرة غرب المركزي، مع التأكيد على استقرار الحالات.

تحرك أمني ورفع آثار الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ورفع آثار التصادم من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية التي تأثرت بشكل مؤقت.

حادث مروري إسعاف بورسعيد

