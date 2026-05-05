كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4586 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5897 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6880 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7862 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 55040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78620 جنيهات.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244508 جنيهات.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 393100 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4550 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.