التهاب العظام من المشكلات الشائعة المرتبطة بتقدم العمر، إذ تظهر دون أعراض واضحة في بدايتها، لكنها تتحول لاحقا إلى مصدر ألم ومضاعفات تؤثر على حركة المفاصل وجودة الحياة اليومية، وتنتج هذه الحالة عن تغيرات عظمية تحدث عند التقاء المفاصل، وترتبط بأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل التنكسي، وفقا لموقع "health".

أين يحدث التهاب العظام؟

1. القدم والكعب

من أكثر المناطق شيوعا، حيث تظهر في عظم الكعب وتُعرف بـ"شوكة الكعب"، وتسبب ألما واضحا عند المشي.

2. اليدان

تظهر بالقرب من مفاصل الأصابع، ما يؤدي إلى صعوبة في الحركة وضعف في مرونة اليد.

3. الكتف

تؤثر النتوءات على حركة الكتف نتيجة احتكاك الأوتار، ما يسبب التهابا وألما عند رفع الذراع.

4. العمود الفقري

عند حدوث تضيق في القناة الشوكية، تؤدي النتوءات إلى ألم، وخدر، وضعف في الأطراف نتيجة الضغط على الأعصاب.

5. الركبة

رغم أنها أقل شيوعا، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية.



ما أعراض التهاب العظام؟



في كثير من الحالات، لا تسبب النتوءات العظمية أعراضا في البداية، لكن مع تطورها تظهر بعض العلامات، منها:

ألم في المنطقة المصابة.

تورم أو انتفاخ.

خدر أو تنميل.

ضعف في الحركة.

صعوبة في المشي أو استخدام المفصل.

وخز ناتج عن ضغط الأعصاب.

حساسية عند لمس المنطقة.

ما أسباب الإصابة بالتهاب العظام؟

تتكون النتوءات العظمية نتيجة التهابات مزمنة في المفاصل، خاصة تلك المرتبطة بـ:

التهاب المفاصل التنكسي.

هشاشة العظام.

تآكل الغضاريف مع التقدم في العمر.

ما عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب العظام؟

هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض، أبرزها:

التقدم في العمر.

ضعف وضعية الجسم.

انحناء العمود الفقري (الجنف).

العوامل الوراثية.

هشاشة العظام.

الضغط المستمر على المفاصل.

ما طرق علاج التهاب العظام؟

يركز العلاج على تخفيف الأعراض والسيطرة على الالتهاب، ويشمل:

العلاج الدوائي.

مسكنات الألم.

مضادات الالتهاب.

أدوية الستيرويد لتقليل التورم.

العلاج الطبيعي، يساعد على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل وتحسين الحركة، ويسهم في تقليل الضغط على الأعصاب.

