إعلان

بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي

كتب : وكالات

10:10 ص 05/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت تراجعا ملحوظا، حيث بدا المضيق شبه خال من السفن خلال الساعات الأولى من الصباح، في ظل تصاعد حالة الحذر داخل قطاع الشحن.

وأوضحت الوكالة أن التطورات التي شهدها الأسبوع الجاري لم تؤد إلا إلى زيادة المخاوف بين شركات الشحن، ما دفع العديد من السفن إلى تجنب المرور عبر المضيق.

وأشارت إلى أن الهجمات التي استهدفت ميناء الفجيرة في الإمارات عززت القلق من اتساع نطاق السيطرة الإيرانية في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الملاحة.

ونقلت عن أفراد من أطقم السفن أنهم تلقوا بثا إذاعيا يتضمن تحذيرات بشأن حدود جديدة يجري الدفاع عنها من قبل الحرس الثوري، ما زاد من حالة الترقب في المنطقة البحرية.

وأضافت أن مئات السفن شوهدت تتجمع بالقرب من دبي، في وقت تواصل فيه سفن أخرى الابتعاد عن مضيق هرمز، استجابة للمخاوف المرتبطة بتوسيع إيران نطاق سيطرتها.

كما لفتت إلى أن هذا التوجه أدى إلى تركز أكبر للسفن خارج المضيق، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على حركة الشحن في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز ميناء الفجيرة الحرس الثوري الإيراني دبي إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الثلاثاء

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)