وكالات

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت تراجعا ملحوظا، حيث بدا المضيق شبه خال من السفن خلال الساعات الأولى من الصباح، في ظل تصاعد حالة الحذر داخل قطاع الشحن.

وأوضحت الوكالة أن التطورات التي شهدها الأسبوع الجاري لم تؤد إلا إلى زيادة المخاوف بين شركات الشحن، ما دفع العديد من السفن إلى تجنب المرور عبر المضيق.

وأشارت إلى أن الهجمات التي استهدفت ميناء الفجيرة في الإمارات عززت القلق من اتساع نطاق السيطرة الإيرانية في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الملاحة.

ونقلت عن أفراد من أطقم السفن أنهم تلقوا بثا إذاعيا يتضمن تحذيرات بشأن حدود جديدة يجري الدفاع عنها من قبل الحرس الثوري، ما زاد من حالة الترقب في المنطقة البحرية.

وأضافت أن مئات السفن شوهدت تتجمع بالقرب من دبي، في وقت تواصل فيه سفن أخرى الابتعاد عن مضيق هرمز، استجابة للمخاوف المرتبطة بتوسيع إيران نطاق سيطرتها.

كما لفتت إلى أن هذا التوجه أدى إلى تركز أكبر للسفن خارج المضيق، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على حركة الشحن في المنطقة.