شهدت مدينة بيرث الأسترالية عاصفة جوية مفاجئة وعنيفة، تسببت في هطول أمطار غزيرة خلال وقت قياسي، ما أدى إلى غمر الشوارع في مشهد غير معتاد، وصفته بعض وسائل الإعلام بـ"تسونامي من الأمطار".

أمطار تغرق بيرث

وأظهر مقطع فيديو متداول تكون سحابي كثيف ومهيب، تلاه سقوط أمطار كثيفة بشكل سريع ومفاجئ، في مشهد عكس شدة الاضطرابات الجوية التي ضربت المدينة.

وتسببت العاصفة في حالة من الارتباك بين السكان، خاصة مع سرعة تطور الحالة الجوية، حيث تحولت الأجواء من مستقرة إلى عاصفة خلال لحظات، ما أدى إلى تجمع المياه في الطرق وتعطيل الحركة في بعض المناطق.

وتعد هذه الظواهر الجوية المفاجئة من الأحداث المناخية التي تثير القلق، خاصة مع تزايد حدتها في عدد من مناطق العالم خلال السنوات الأخيرة.

وتنصح السلطات عادة بالاحتماء خلال مثل هذه العواصف، حيث يمكن أن تتدهور الأحوال الجوية بسرعة.

