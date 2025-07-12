"جوادا سلبي".. كيف اكتشف العلماء أندر فصيلة دم في العالم؟

أعلن علماء فرنسيون عن تحديد فصيلة دم جديدة تعد الأندر عالميًا، أطلقوا عليها اسم "جوادا-سلبي"، وهي حالة فريدة تعود لامرأة من جزيرة غوادلوب في منطقة الكاريبي، وفقًا لما نقله موقع Science Alert.

وتعود بداية الاكتشاف إلى تعذر العثور على متبرع دم متوافق مع المريضة، حتى من أقرب أفراد عائلتها، ما دفع الأطباء إلى إجراء تحاليل معمّقة.

وأظهرت النتائج أن بلازما دمها تتفاعل سلبيًا مع جميع عينات الدم المتاحة، ما أثار شكوك الفريق الطبي ودفعهم إلى إجراء تحليل جيني موسّع.

وخلال التحليل، اكتشف العلماء طفرة في جين يُدعى PIGZ، المسؤول عن إنتاج إنزيم يضيف نوعًا محددًا من السكريات إلى سطح خلايا الدم، بينما غياب هذا السكر غير من شكل الخلايا وأدى إلى ظهور مستضد غير معروف سابقًا، صُنّف لاحقًا كفصيلة دم جديدة أُطلق عليها اسم "جوادا"، والتي تنقسم إلى نوعين "جوادا-إيجابي" و"جوادا-سلبي".

وبينما وُجد عدد من المتبرعين يحملون النوع "جوادا-إيجابي"، تبقى السيدة من غوادلوب الحالة الوحيدة المسجلة حتى الآن بفصيلة "جوادا-سلبي"، ما يجعلها الأندر على الإطلاق.

ولم تقتصر تداعيات الطفرة الجينية على صعوبات نقل الدم فقط، بل شملت مضاعفات صحية أخرى، إذ تعاني المريضة من إعاقة ذهنية خفيفة، كما فقدت اثنين من أطفالها بعد الولادة، وهو ما يُرجّح ارتباطه بالخلل الجيني المكتشف.

ويأمل الباحثون أن تُسهم التقنيات المتقدمة في الطب، مثل زراعة خلايا الدم المخبرية والتعديل الجيني، في إيجاد حلول مستقبلية للحالات النادرة المشابهة.

تجدر الإشارة إلى أن فصيلة "جوادا" أُدرجت حديثًا ضمن أنظمة فصائل الدم المعترف بها من قِبل الجمعية الدولية لنقل الدم، لتصبح جزءًا من قائمة تضم 47 نظامًا مختلفًا، ما يعكس مدى تعقيد التنوع الجيني البشري والتحديات المصاحبة له في مجالي الطب الشخصي ونقل الدم.

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