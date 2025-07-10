تحذير من تجاهل آلام المغص المزمن.. آثاره كارثية

يعاني كثير من كبار السن من التردد في إجراء العمليات الجراحية المتعلقة بالمغص المزمن خوفا من مضاعفاتها، خاصة مع التقدم في العمر، ما يدفعهم إلى نجاهل الألم أو التعايش معه.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الاستهانة بآلام المغص المزمن، مؤكدا أن استمرار الألم قد يكون مؤشرا على مشكلة خطيرة في الأمعاء، قد تتطور إلى اختناق داخلي يستدعي تدخلا جراحيا فوريا.

علق موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" عبر قناة "صدى البلد" على حالة سيدة سبعينية تعاني من مغص متكرر، لكنها تتردد في الخضوع لعملية جراحية خوفًا من تقدمها في السن، بناءً على رأي طبيبها الذي اعتبر حالتها غير مناسبة للجراحة.

وأوضح أن قرار إجراء العمليات الجراحية الكبرى، لا سيما بين كبار السن، يجب أن يُبنى على "العمر البيولوجي" وليس "العمر الرسمي" المدون في بطاقة الرقم القومي.

وقال: "العبرة ليست بالسن، بل بالحالة الصحية العامة.. في ناس عندها 70 سنة وجسمها في قوة الخمسين".

وأشار إلى أن جراحات كبرى مثل القلب المفتوح باتت تجرى بانتظام لكبار السن إذا كانت مؤشراتهم الصحية تسمح بذلك، لافتا إلى أن وجود أمراض مزمنة مثل فشل القلب أو الكلى، أو اضطرابات النزف والتنفس، هو ما يحدد إمكانية إجراء العملية من عدمها، وليس الرقم في البطاقة.

وأكد أنه لا يمكن إصدار حكم نهائي على الحالة دون فحص سريري دقيق، لكنه شدد على أن تجاهل المغص المستمر أمر بالغ الخطورة، لأنه قد يخفي خلفه مضاعفات حادة تتطلب علاجا عاجلا.

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