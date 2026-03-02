إعلان

مقتل نحو 31 شخصا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

كتب : مصراوي

08:43 ص 02/03/2026

غارات إسرائيلية

وكالات

أعلنت الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 149 في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبيية

كانت المقاتلات الإسرائيلية، قد شنت فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي لبنان ما أدى إلى دمار واسع واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد : "نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق المستمر مع وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها.

بدورها أعلنت وزارة التربية اللبنانية إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني في لبنان اليوم الاثنين.

يأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.

