كتب : أحمد عبدالمنعم

09:00 ص 02/03/2026

المهندس خالد عبد العزيز

كتب- أحمد عبدالمنعم:
يشارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، في اجتماعين للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الإعلامي.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الأعمال الدرامية التلفزيونية الجاري عرضها خلال شهر رمضان، وفقًا لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن ما يعرض على القنوات التلفزيونية من مواد درامية خلال الشهر الكريم.

ويستعرض رئيس المجلس، جهود المجلس وإجراءاته لضبط المشهد الإعلامي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المحتوى المقدم للجمهور، فضلًا عن استعراض آليات الرصد والمتابعة التي يطبقها المجلس للتعامل مع المخالفات، والإجراءات المتخذة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يعزز مناخًا إعلاميًا منضبطًا ومسؤولًا يدعم ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

خالد عبد العزيز الأعلى للإعلام ثريا البدوي مجلس النواب

