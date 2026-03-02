إسرائيل تشن موجة جديدة من الهجمات على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:بدأ الجيش الإسرائيلي الآن بمهاجمة أهداف إضافية تابعة لحزب الله في لبنان.

وأشار إلى أنه من بين الأهداف التي تم استهدافها مستودعات أسلحة وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان.

يأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.

كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.