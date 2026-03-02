إعلان

3 قتلى في ضربات جوية أمريكية على غرب إيران

كتب : مصراوي

08:51 ص 02/03/2026

حرب إيران

وكالات

قُتل 3 أشخاص على الأقل في غرب إيران، الاثنين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، مع تواصل النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن حاكم مدينة سنندج الواقعة في غرب البلاد، غريب سجادي، أن ضربات جوية استهدفت أبنية سكنية.

قال: "قُتل 3 أشخاص وأُصيب عدد آخر بجروح في الهجمات"، متوقعًا ارتفاع حصيلة القتلى.

في سياق متصل خيَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرس الثوري الإيراني مجددًا بين الاستسلام أو الموت المحتم، بعدما أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر مقر قيادته.

وقال ترامب في خطاب مصور: "أدعو مجددًا الحرس الثوري والجيش والشرطة الإيرانية إلى إلقاء السلاح، والحصول على حصانة كاملة، أو مواجهة الموت المحتم، سيكون موتًا محتمًا، لن يكون الأمر جيدًا".

جاءت تصريحات ترامب غداة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

كما قُتِل في الهجمات عدد من قادة النظام الإيراني، والقادة العسكريين، وفقا للغد.

