رئيس الأركان الإسرائيلي: أطلقنا معركة هجومية ضد حزب الله



وكالات

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش أطلق حربًا هجومية ضد حزب الله.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، في تقييم الوضع مع قادة هيئة الأركان بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان: "لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله، لسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم".

وأضاف زامير: "يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال، نحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية، واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من الغارات، وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية".

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع إسرائيلي جنوبي حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات، وفقا للغد.