إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: أطلقنا معركة هجومية ضد حزب الله

كتب : مصراوي

08:53 ص 02/03/2026

إيال زامير عين آفي دوفرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش أطلق حربًا هجومية ضد حزب الله.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، في تقييم الوضع مع قادة هيئة الأركان بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان: "لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله، لسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم".

وأضاف زامير: "يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال، نحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية، واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من الغارات، وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية".

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع إسرائيلي جنوبي حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير قصف أمريكا لإيران إيران مفاوضات بين أمريكا وإيران تجديد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل وحزب الله قيادة إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
أكسيوس: عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
شئون عربية و دولية

أكسيوس: عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
قتيل وجريحان جراء سقوط حطام صاروخ في البحرين
شئون عربية و دولية

قتيل وجريحان جراء سقوط حطام صاروخ في البحرين
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو
شئون عربية و دولية

أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل