

وكالات

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في القدس ومناطق واسعة بإسرائيل، وسماع أصوات انفجارات في سماء القدس.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم إطلاق 4 صواريخ من إيران في الدفعة الأخيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأوضح في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض التهديد، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت خلال الدقائق الأخيرة تنبيها استباقيا وصل مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.

ودعا الجيش الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والدخول فورا إلى الملاجئ أو الأماكن المحصنة، والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد.

وشدد على أنه لا يُسمح بمغادرة المكان المحصن إلا بعد تلقي تعليمات صريحة بذلك، مع ضرورة الاستمرار في اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وفقا لروسيا اليوم.