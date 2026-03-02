إعلان

تزامنا مع انفجارات بالقدس.. صافرات الإنذار تدوي بمناطق واسعة في إسرائيل

كتب : مصراوي

08:41 ص 02/03/2026

صافرات الإنذار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في القدس ومناطق واسعة بإسرائيل، وسماع أصوات انفجارات في سماء القدس.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم إطلاق 4 صواريخ من إيران في الدفعة الأخيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأوضح في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض التهديد، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت خلال الدقائق الأخيرة تنبيها استباقيا وصل مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.

ودعا الجيش الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والدخول فورا إلى الملاجئ أو الأماكن المحصنة، والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد.

وشدد على أنه لا يُسمح بمغادرة المكان المحصن إلا بعد تلقي تعليمات صريحة بذلك، مع ضرورة الاستمرار في اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صافرات الإنذار القدس صافرات الإنذار شمال إسرائيل صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل الضربة الإسرائيلية على لبنان تجديد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل وحزب الله غارات إسرائيلية على طهران الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكسيوس: عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
شئون عربية و دولية

أكسيوس: عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
هل تناول الأسبرين يوفر الوقاية من سرطان الأمعاء؟
نصائح طبية

هل تناول الأسبرين يوفر الوقاية من سرطان الأمعاء؟
"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
فيديوهات رمضان

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل