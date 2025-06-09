هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الزبادي.. مفاجأة صادمة

كتبت- نورهان ربيع:

الزبادي من الأطعمة اليومية التي يوصى بتناولها بانتظام، فهو وجبة خفيفة وصحية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والبروتين والبروبيوتيك.

ولا يقتصر دوره على دعم صحة العظام والجهاز الهضمي، لكنه يساهم أيضًا في تعزيز المناعة والمساعدة على التحكم في الوزن.

وفي السطور التالية، نوضح أبرز الأسباب التي قد تدفعك لتناول علبة زبادي كل يوم، وفقًا لما ذكره موقع OnlyMyHealth.

الزبادي غني بالعناصر الغذائية

يعد الزبادي مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والبروتين وفيتاميني ب12 و ب2 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حيويًا في دعم صحة العظام، وتعزيز جهاز المناعة، وتحسين الصحة العامة.

قوة البروبيوتيك

يشتهر الزبادي بغناه بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تُعزز صحة ميكروبيوم الأمعاء، ما يُسهّل الهضم ويُحسّن امتصاص العناصر الغذائية، ولذلك فإن بدء يومك بالزبادي الغني بالبروبيوتيك يُساعد في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي ودعم صحة أمعائك.

مُشبِع ومُساعد على إنقاص الوزن

يعد الزبادي خيارًا رائعًا لمن يسعون إلى الحفاظ على وزن صحي أو حتى خسارة بعض الوزن، إذ يساعد محتواه العالي من البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح، ويُعزز التحكم في كمية الطعام المُتناولة طوال اليوم.

التنوع والتخصيص

يعد الزبادي طعامًا متعدد الاستخدامات، يُمكن الاستمتاع به بطرق مُختلفة، سواءً كنت تُفضله سادةً، أو مُنكّهًا، أو مع إضافات كالفواكه، أو المكسرات، أو الجرانولا، فهو يُوفر لك خيارات لا تُحصى تُناسب ذوقك وتفضيلاتك.

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