إعلام إيراني: هجوم بالمسيرات على قاعدة "الأمير سلطان" الجوية

كتب : مصراوي

09:01 ص 26/03/2026 تعديل في 09:45 ص

قصف قاعدة الأمير سلطان

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن قاعدة "الأمير سلطان" الجوية التي تقع في محافظة الخرج شرقي السعودية تعرضت لهجوم بمسيرات، فيما لم يؤكد مصدر سعودي رسمي الواقعة.

وزعمت القناة الإيرانية "برس تي في" عبر تطبيق "تليجرام" عن مصادر محلية: "سُمع دوي انفجارات إثر ضربات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة 'الأمير سلطان' الجوية شرقي السعودية".

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، فيما توجه إيران بضربات ردا على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

على المسار الدبلوماسي للحرب المستمرة في يومها الـ27، كشف مسؤول رفيع في مجال الأمن السياسي الإيراني أن طهران رفضت مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب مشترطة أن يتم ذلك "بشروطها ووفق جدولها الزمني الخاص".

وقال المسؤول في حديث لقناة "برس تي في" إن إيران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض توقيت انتهاء الحرب، مضيفا: "ستنهي إيران الحرب عندما تقرر ذلك بنفسها وعندما تتحقق شروطها"، مؤكدا عزم طهران على مواصلة الدفاع عن نفسها وتوجيه "ضربات قاسية" للعدو، وفقا لروسيا اليوم.

