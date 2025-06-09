3 أشياء خطيرة تسبب تليف الكبد.. توقف عنها فورا

كتبت- رودينا ضوه:

الكبد من أكبر وأهم أعضاء الجسم، حيث يؤدي وظائف ضرورية مثل التخلص من السموم، وتنظيم مستويات الدهون والسكريات، والمساعدة في عملية الهضم، ونظرًا لأهميته الكبيرة، فإن الحفاظ على صحته يعد أمرًا لا غنى عنه للوقاية من العديد من الأمراض.

وتحدث الدكتور حسام موافي، في برنامج "ربي زدني علمًا"، عن أهمية العناية بالكبد، وقدم مجموعة من النصائح التي تساهم في الحفاظ على صحة الكبد وتجنب الأمراض.

وأكد "موافي" أن الكبد الدهني أصبح من أكثر المشكلات الصحية، نتيجة الإفراط في تناول الدهون وقد يسبب تليف الكبد، مشيرًا إلى أن اللحوم الحمراء تشكل عبئًا على الكبد.

ونصح مرضى الكبد بتجنبها تمامًا، محذرًا من الصيام دون إشراف طبيب، لان امتناع الجسم عن التغذية لساعات طويلة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وشدد "موافي" على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الأطعمة المصنعة والمقلية.

وأضاف أنه من أخطر الممارسات تناول الأدوية دون استشارة طبية، لأن بعضها يمكن أن يرفع إنزيمات الكبد.

ونبه إلى أهمية ضبط مستويات السكر في الدم، لان ارتفاعها قد يؤثر على وظائف الكبد على المدى البعيد.

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