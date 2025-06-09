5 مشروبات تسبب انخفاض ضغط الدم.. احذر تناولها

كتبت- رودينا ضوه:

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم دون إدراك أن عاداتهم اليومية قد تكون سببًا في ذلك، ومن أبرزها المشروبات التي يستهلكونها، ورغم أنها تبدو صحية أو منعشة، قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم.

1- عصير البنجر

لا تحتوي هذه الخضروات الملونة ومنخفضة السعرات الحرارية على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تعزز الصحة، وقد تساعد في خفض ضغط الدم، وغني بالنترات الغذائية، وهو مركب معروف بتأثيره في خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع healthline.

2- عصير الرمان

لا يعتبر الرمان غنيًا بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين سي، بل إنه يتميز أيضًا تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وقد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

3- عصير التوت

مثل الرمان، فإن التوت، وخاصة التوت الأزرق معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، ويعمل على خفض ضغط الدم الانقباضي ومستوى الكوليسترول الضار.

4- الحليب الخالي من الدسم

تشكل منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والزبادي منزوع الدسم أو قليل الدسم عنصراً أساسياً في النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، كما ارتبطت زيادة استهلاك الحليب قليل الدسم بانخفاض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

5- الشاي

أجريت تجارب عشوائية لمقارنة تأثير استهلاك الشاي الأسود والأخضر على ضغط الدم، وأفاد الباحثون أن تناول كلا النوعين من الشاي على المدى الطويل يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، إلا أن انخفاض ضغط الدم كان أكثر وضوحًا في حالة الشاي الأخضر.

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