مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد معاناة الكثيرين من لدغات البعوض المزعجة، إلا أن البعض يبدو أكثر عرضة لها من غيره.

وفقا لموقع "health "، إليكم الفئات الأكثر عرضة لـ لدغات البعوض

أصحاب فصيلة الدم O

فصيلة الدم قد تؤدي دورا مهما في مدى انجذاب البعوض إلى الإنسان، إذ يعد أصحاب فصيلة الدم O الأكثر عرضة للدغات مقارنة بأصحاب الفصائل A أو B أو AB، ويرجع ذلك إلى أن البعوض ينجذب إلى بعض المواد الكيميائية الموجودة في العرق والجلد، والتي يفرزها أصحاب فصيلة الدم O بكميات أكبر، بينما قد تقل هذه المواد لدى أصحاب فصيلة الدم A.

الرياضيون

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يبذلون مجهودا بدنيا أكثر عرضة للدغات البعوض، بسبب زيادة معدلات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الجسم أثناء التنفس.

ويعتبر البعوض ثاني أكسيد الكربون مؤشرا رئيسيا على وجود مصدر غذاء، كما أن ارتفاع حرارة الجسم وزيادة التعرق بعد النشاط البدني يجعلان الشخص أكثر جاذبية لهذه الحشرات.

مرضى السمنة والنساء الحوامل

كما ترتفع احتمالات التعرض للدغات لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة والنساء الحوامل، نتيجة زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون وارتفاع حرارة الجسم مقارنة بغيرهم.

الأشخاص ذوو الحرارة المرتفعة للجسم

يؤدي معدل الأيض ودرجة حرارة الجسم دورا مهما في جذب البعوض، إذ تميل هذه الحشرات إلى الأشخاص الذين تنبعث منهم حرارة أكبر، لذلك، فإن الأشخاص الذين ترتفع لديهم حرارة الجسم بشكل طبيعي، أو نتيجة المجهود البدني، قد يتعرضون للدغات بصورة متكررة أكثر من غيرهم.

الأشخاص الذين يمتلكون بكتيريا جلدية جاذبة للبعوض

نوع البكتيريا الموجودة على الجلد قد يؤثر أيضا على مدى انجذاب البعوض، إذ تنتج بعض أنواع البكتيريا مواد كيميائية تجذب الحشرات بشكل كبير.

ولهذا السبب، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للدغات رغم وجودهم في المكان نفسه مع آخرين.

الجينات قد تجعل بعض الأشخاص أكثر جذبا للبعوض

كما أن العوامل الوراثية تؤثر في كمية الحرارة التي ينتجها الجسم، ومعدل إفراز العرق، وتركيب رائحة الجسم، وحتى نوع البكتيريا الموجودة على الجلد، وهي جميعها عوامل مرتبطة بجذب البعوض.

أصحاب رائحة الجسم الجاذبة للبعوض

يتميز البعوض بحساسية شديدة تجاه الروائح، لذلك تؤدي رائحة الجسم دورا أساسيا في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للدغات.

كما تؤثر الجينات على الروائح الطبيعية التي يفرزها الجسم، وهو ما يفسر انجذاب البعوض لبعض الأشخاص دون غيرهم.

كيف تحمي نفسك من لدغات البعوض؟

استخدام طارد الحشرات بانتظام.

ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، لأن البعوض ينجذب للألوان الداكنة.

تجنب التعرق الزائد والبقاء في أماكن جيدة التهوية.

ارتداء ملابس طويلة في المناطق التي تنتشر فيها الحشرات.

التخلص من المياه الراكدة حول المنزل، لأنها بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.

اقرأ أيضا:

وداعا للحشرات.. حلول طبيعية وآمنة لطرد الناموس والذباب سريعا

لماذا يهاجم الناموس أشخاصا بعينهم ويتجاهل الآخرين؟.. اعرف السر

حل طبيعي لمشكلة الصيف.. 5 نباتات تطرد الذباب والناموس من منزلك