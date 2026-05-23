سادت حالة من الحزن العميق في قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم والقرى المجاورة، عقب تشييع الآلاف من الأهالي جثماني الشقيقين “مازن نبيل أحمد رجب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، وشقيقه “زياد نبيل”، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، اللذين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مأساوي.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث مساء الجمعة، أثناء استقلال الشقيقين دراجة بخارية في طريقهما من قرية العامرية إلى مدينة الفيوم، وبالقرب من قرية الزملوطي، حيث اصطدمت بهما سيارة ميكروباص تسير بسرعة جنونية، ما أسفر عن وفاتهما في الحال وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

تحركات أمنية وضبط المتهم

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وكشفت التحريات، التي قادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، أن سائق الميكروباص لم يكن يحمل رخصة قيادة، وكان يقود بسرعة زائدة، ما تسبب في الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السائق، وقررت جهات التحقيق عرضه على تحليل المواد المخدرة لبيان مدى تعاطيه أثناء القيادة.

حزن في جامعة الفيوم

ونعت جامعة الفيوم الطالبين في بيان رسمي، مؤكدة بالغ حزنها وأسفها الشديد، وداعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

حالة من الصدمة في القرية

وأكد أهالي قرية العامرية أن الشقيقين كانا من الشباب المشهود لهما بحسن الخلق، مشيرين إلى أن الحادث ترك حالة من الحزن العميق داخل كل بيت بالقرية، خاصة مع حلول أيام عيد الأضحى التي تحولت إلى أيام حزن على حد وصفهم.