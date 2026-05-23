شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو من حفل زفاف شقيقتها المصورة السينمائية زينة والذي أقيم خلال الساعات الماضية.

أمينة خليل تغني وترقص في حفل زفاف شقيقتها

الحفل أقيم في أجواء عائلية بحضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، وظهرت أمينة في الفيديو وهي تردد كلمات الأغاني وترقص بصحبة شقيقتها، كما قامت بحملها لتقوم الأخيرة بتقبيل جبينها.

جدير بالذكر أن أمينة خليل غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، وقدمت في رمضان 2025 مسلسل لام شمسية، والذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي.

أمينة خليل تشارك في مسلسل الأمير

وتشارك أمينة حاليا في بطولة مسلسل الأمير، فكرة المستشار تركي آل الشيخ، إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وسيناريو الكاتب صلاح الجهيني، وبمشاركة فريق إنتاج دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم: سامي الشيخ، توبا بويوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

تدور أحداث مسلسل الأمير حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، يعمل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا. ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح. ويقدم المسلسل مزيجًا بين الأكشن والتشويق.

