الاستحقاق والكفاءة كركيزة أساسية لنهضة الأمم

في عالمٍ يتسم بالتسارع المتلاحق والتعقيد الشديد، لم تعد إدارة الدول مجرد ممارسة روتينية للسلطة، بل أصبحت علما وفنا يتطلب عقولًا قادرة على استشراف المستقبل، وتحليل المعطيات، واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة. إن الفارق الجوهري بين الدول التي تتبوأ مراتب الصدارة وتلك التي تراوح مكانها، أو تتراجع، يكمن في "جوهر القيادة". إن الاستعانة بالكفاءات وأصحاب الجدارة في المواقع القيادية ليست ترفا إداريا، بل هي ضرورة وجودية لضمان استدامة التنمية ورفاهية المجتمعات.

وتقوم فلسفة "الاستحقاق" أو "الجدارة" (Meritocracy) على مبدأ أساسي: وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناءً على معايير موضوعية تشمل الخبرة، والعلم، والمهارة، والنزاهة. وعندما تعتمد الدولة في اختيار قياداتها على هذه المعايير، فإنها تبني جهازا إداريا قادرا على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، فالقائد المتمكن لا يكتفي بإدارة الموارد المتاحة، بل يبتكر مسارات جديدة لخلق موارد إضافية وتذليل العقبات.

في المقابل، يؤدي وضع أصحاب الخبرات الضعيفة أو غير المؤهلين في مراكز صنع القرار إلى "تآكل مؤسسي" تدريجي ومؤلم، وانعكاسات غير محمودة تتمثل في تبديد الموارد وضياع الوقت؛ فالقائد غير الكفء غالبا ما يتخبط في اتخاذ القرار. هذا التخبط يؤدي إلى إهدار الموازنات العامة في مشاريع غير مدروسة، وتأخير تنفيذ الخطط الحيوية، مما يتسبب في ضياع فرص ذهبية للنمو لا تُعوض. هذا فضلا عن انتشار اليأس والإحباط؛ فعندما يرى المبدعون وأصحاب الكفاءات في المؤسسات أن الطريق أمامهم مسدود، وأن المناصب تُمنح لغير أهلها بناءً على معايير شخصية أو محسوبية، يتسرب إليهم الشعور بالإحباط. ويؤدي هذا إلى إحدى نتيجتين: إما "هجرة العقول" بحثا عن بيئات تقدر إنجازاتهم، أو "التقاعد النفسي" داخل العمل، حيث يتوقف الموظف عن العطاء والاكتفاء بأداء الحد الأدنى.

كما يؤدي الاستعانة بالخبرات الضعيفة إلى تراجع التنمية؛ فالدولة هي منظومة مترابطة، فإذا تعطلت التروس في القطاعات القيادية، يتوقف النمو في القطاعات التنفيذية. وهذا التراجع في التنمية ليس مجرد أرقام سلبية في التقارير الاقتصادية، بل هو تدهور في جودة الخدمات، وتعثر في البنية التحتية، وضعف في القدرة التنافسية للدولة على الصعيد الدولي.

وحين نتحدث عن الكفاءات والاهتمام بأصحاب الجدارة، يتبدى أمامنا نموذج دولة سنغافورة، حيث تعتبر سنغافورة تحت قيادة "لي كوان يو" النموذج الأبرز عالميا. فقد وضع نظاما صارما للاختيار يعتمد على "الكفاءة المطلقة" والرواتب التنافسية لضمان جذب أفضل العقول للعمل الحكومي.

وكانت النتيجة تحولا من دولة فقيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم في أقل من جيل. وقد سعت سنغافورة إلى بناء مؤسسات قائمة على العلم مع اتباع خطوات إجرائية حاسمة تأتي في مقدمتها أتمتة معايير الاختيار؛ تقليل العنصر البشري في تقييم المرشحين للمناصب القيادية عبر استخدام اختبارات ذكاء ونفسية وقدرات فنية معيارية (Psychometric tests). بالإضافة إلى إرساء ثقافة المحاسبية؛ فالقائد الذي لا يحقق مستهدفات رقمية واضحة يجب أن يخضع للمساءلة، بعيدا عن المبررات الإنشائية.

هذا فضلا عن الاستثمار في التدريب المستمر؛ فلا يتم الاكتفاء باختيار كفاءات اليوم، بل يجب تطويرها لتواكب مستجدات العصر، حيث أصبحت المعرفة تتقادم بسرعة البرق.

إن الوطن الذي يستثمر في "العقل" هو الوطن الذي يضمن بقاءه وازدهاره. إن اختيار القيادات ليس قرارا إداريا عابرا، بل هو صياغة لمستقبل الأجيال القادمة. فعندما تعلو قيمة الكفاءة على أي اعتبار آخر، ينبعث الأمل في نفوس المواطنين، وتتحرك عجلة الإنتاج بكفاءة واقتدار. لقد أثبت التاريخ أن الأمم التي تحترم كفاءاتها وتضعها في بؤرة صنع القرار هي وحدها التي تملك ترف الحلم بـ "غدٍ أفضل"، لأنها تملك الأدوات لتحقيقه.