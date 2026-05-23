إعلان

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في "خلية اللجان الإدارية بالتجمع" لـ9 أغسطس

كتب : صابر المحلاوي

06:47 م 23/05/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان الإدارية بالتجمع"، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، لسماع الشهود.

تفاصيل التحقيقات مع 12 متهمًا في "خلية اللجان الإدارية بالتجمع"

وتحمل القضية رقم 4724 لسنة 2025، حيث يواجه المتهمون اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالأمن القومي.

كما شملت الاتهامات الموجهة لبعض المتهمين تمويل الإرهاب، فيما وُجه لآخرين تهم الانضمام للجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار وجدي عبد المنعم قضايا الإرهاب تمويل الإرهاب تنظيم داعش النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"
زووم

بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"
لغز على شاطئ الإسكندرية.. قارب مجهول بلا طاقم يرفع علم فلسطين (صور)
أخبار المحافظات

لغز على شاطئ الإسكندرية.. قارب مجهول بلا طاقم يرفع علم فلسطين (صور)
"موتوسيكلات في حوش المدرسة".. القصة الكاملة لسباق الطلاب بشبرا الخيمة (صور)
أخبار المحافظات

"موتوسيكلات في حوش المدرسة".. القصة الكاملة لسباق الطلاب بشبرا الخيمة (صور)
"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
أخبار المحافظات

"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
الأهلي يعلن رحيل ديميتري لوبوف مدرب الكرة النسائية
رياضة محلية

الأهلي يعلن رحيل ديميتري لوبوف مدرب الكرة النسائية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50