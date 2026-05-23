تأجيل محاكمة 12 متهمًا في "خلية اللجان الإدارية بالتجمع" لـ9 أغسطس
كتب : صابر المحلاوي
06:47 م 23/05/2026
المستشار وجدي عبد المنعم
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان الإدارية بالتجمع"، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، لسماع الشهود.
تفاصيل التحقيقات مع 12 متهمًا في "خلية اللجان الإدارية بالتجمع"
وتحمل القضية رقم 4724 لسنة 2025، حيث يواجه المتهمون اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالأمن القومي.
كما شملت الاتهامات الموجهة لبعض المتهمين تمويل الإرهاب، فيما وُجه لآخرين تهم الانضمام للجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، وفق ما ورد بأمر الإحالة.
