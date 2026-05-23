الحماية من حرارة الشمس وتقوية المناعة من الأمور المهمة أثناء الحج، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقل والازدحام، واتباع الإرشادات الصحية مثل شرب الماء بانتظام، واستخدام المظلة، تناول الغذاء الصحي، يساعد الحجاج على أداء المناسك بأمان، ويقلل من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري أو الأمراض المختلفة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهم النصائح الطبية التي تساعد الحجاج على الوقاية من حرارة الشمس وتقوية المناعة خلال موسم الحج.

ما أضرار الإجهاد الحراري والجفاف؟

وأوضح "بدران" لـ"مصراوي" أن موسم الحج يشهد مجهودا بدنيا طويلا مع التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى زيادة فرص انتقال العدوى التنفسية بسبب الزحام.

أهمية الماء في حماية الجسم من الجفاف في الحج

وتابع أن شرب الماء بانتظام من أهم وسائل الوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري، مشيرا إلى ضرورة تناول كميات صغيرة ومتكررة من المياه حتى قبل الشعور بالعطش، خاصة أثناء المشي والتنقل.

ونصح بتجنب الإفراط في المشروبات الغنية بالكافيين أو السكر، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم.

كيف تتجنب ضربات الشمس أثناء أداء المناسك؟

وشدد "عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة" على أهمية البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة من أواخر الصباح حتى فترة العصر.

كما أوصى باستخدام المظلات الفاتحة اللون وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والفاتحة، للمساعدة على تقليل امتصاص الحرارة وتهوية الجسم بشكل جيد.

علامات الإنهاك الحراري التي لا يجب تجاهلها

وأضاف "بدران" إلى أن هناك أعراضا تحذيرية قد تشير إلى الإصابة بالإنهاك الحراري، أبرزها:

الدوخة.

الصداع.

التعرق الشديد.

تقلصات العضلات.

الغثيان.

تسارع ضربات القلب.

وأشار إلى أن ضربة الشمس تعد حالة طارئة قد تسبب ارتفاعا شديدا في حرارة الجسم واضطرابا في الوعي، ما يستدعي التدخل الطبي السريع، مع ضرورة الانتقال فورا إلى مكان بارد وشرب الماء وطلب المساعدة الطبية.

كيف يساعد النوم والتغذية على تقوية المناعة للحجاج؟

وأوضح أن قلة النوم والإجهاد البدني قد يضعفان كفاءة الجهاز المناعي، لذلك ينصح بالحصول على فترات راحة كافية والنوم المنتظم لتحسين قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

ما أفضل الأطعمة لتقوية المناعة أثناء الحج؟

كما أوصى بتناول غذاء متوازن يشمل:

الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة.

الخضروات الطازجة.

البروتينات الصحية.

الزبادي.

لافتا إلى أن هذه الأطعمة تساعد في تعويض العناصر المفقودة بسبب التعرق والإجهاد.

فوائد الكمامات وغسل اليدين أثناء أداء مناسك الحج

وأكد أن غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات الكحولية يقلل من انتقال الفيروسات والبكتيريا، خاصة في الأماكن المزدحمة، مع ضرورة تجنب لمس الوجه والعينين بعد ملامسة الأسطح العامة.

وأشار إلى أن ارتداء الكمامات في أماكن الزحام قد يساعد على تقليل فرص الإصابة بالعدوى التنفسية، خاصة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة.

نصائح مهمة لمرضى الأمراض المزمنة

وشدد على ضرورة التزام مرضى الربو والسكري والقلب وارتفاع ضغط الدم بأدويتهم بشكل منتظم، مع حمل الأدوية دائما وتجنب المجهود الزائد تحت أشعة الشمس، إضافة إلى مراجعة الطبيب قبل السفر للحج.

كيف يحمي مرضى الربو أنفسهم خلال موسم الحج؟

مراجعة الطبيب قبل السفر للتأكد من استقرار الحالة.

حمل بخاخ الربو والأدوية بصفة مستمرة.

ارتداء الكمامة في أماكن الغبار والزحام.

تجنب التدخين والعطور القوية والبخور.

الإكثار من شرب الماء.

أخذ فترات راحة أثناء المشي.

طلب المساعدة الطبية فور حدوث ضيق تنفس شديد.

لماذا ينتشر الإسهال بين الحجاج؟

وأوضح أن الإسهال من أكثر الأمراض شيوعا بين الحجاج بسبب الزحام وتناول الأطعمة المكشوفة أو تلوث الأيدي والأسطح، فضلا عن، عدم غسل اليدين جيدا، إضافة إلى، الإجهاد الحراري والجفاف، انتقال العدوى الفيروسية والبكتيرية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإسهال في الحج

كبار السن.

مرضى السكري.

أصحاب المناعة الضعيفة.

الأطفال.

المصابون بالجفاف.

كيف تحمي نفسك من الإسهال خلال أداء المناسك؟

غسل اليدين باستمرار.

استخدام المعقمات الكحولية.

شرب مياه آمنة ومعبأة.

تجنب الثلج مجهول المصدر.

تناول الطعام الساخن والطازج.

تجنب الأطعمة المكشوفة.

الإكثار من السوائل.

التطعيمات الضرورية قبل الحج

من الضروي أيضا الحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر للحج، وأبرزها:

لقاح الالتهاب السحائي.

لقاح الأنفلونزا الموسمية.

لقاح الالتهاب الرئوي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

من هم الأكثر احتياجا للتطعيمات قبل الحج؟

وأشار إلى أن كبار السن ومرضى السكري والقلب والجهاز التنفسي وأصحاب المناعة الضعيفة والحوامل بعد استشارة الطبيب هم الأكثر احتياجا لهذه التطعيمات قبل أداء المناسك.

