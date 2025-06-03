احرص عليه.. مشروب مثلج فوائده مدهشة لصحة الكلى والجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

في أيام الصيف الحارة، يبحث الكثيرون عن مشروبات منعشة ومفيدة لصحة الجسم.

وعصير القصب البارد خيارًا مثاليًا، حيث لا يقتصر على طعمه اللذيذ، بل يمتاز بفوائد صحية متعددة، خاصة لصحة الكلى والجهاز البولي.

ووفق موقعي "healthfeed"، "parentcircle"، فإن هناك فوائد صحية لعصير القصب وخصوصًا البارد في الحر.

تعزيز صحة الكلى

عصير القصب مشروبًا مدرًا للبول، مما يساعد على التخلص من السموم والفضلات من الجسم.

هذا يُساهم في الوقاية من التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى بالإضافة إلى ذلك، يُساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مما يُعزز من وظائف الكلى الطبيعية.

ترطيب الجسم

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لترطيب الجسم، خاصة في الأيام الحارة.

كما يُساهم في تعويض السوائل المفقودة نتيجة التعرق، مما يُحسن من أداء الجسم بشكل عام.

تعزيز جهاز المناعة

يحتوي عصير القصب على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُعزز من جهاز المناعة، مما يُساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

تحسين الهضم

يُساعد عصير القصب في تحسين عملية الهضم، حيث يُحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يُساهم في الوقاية من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

مصدر طبيعي للطاقة

يُعتبر عصير القصب مصدرًا طبيعيًا للطاقة، حيث يحتوي على سكريات طبيعية تُعطي الجسم دفعة من النشاط دون التأثيرات السلبية للسكريات المصنعة.

عصير القصب البارد مشروبًا منعشًا ومفيدًا لصحة الكلى والجسم بشكل عام من خلال تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، يُمكن الاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

و يُنصح بتناول عصير القصب كجزء من نمط حياة صحي، مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان الاستفادة القصوى من فوائده.

اقرأ أيضا:

فيلم رعب يتحول إلى كابوس.. انهيار سقف سينما على رؤوس المشاهدين (فيديو)

حقيقة فيديو لكنغر مسافر على طائرة.. يحمل تذكرة وينتظر بأدب

بلوجر تتعرض لموقف صادم ومرعب في منزلها.. ما القصة؟

حادث مروع.. قطار يدهس مشاة وينهي حياة شخصين في هذه الدولة

سر "دق الهون" في أذن الرضيع.. خبيرة تكشف عادة الفراعنة