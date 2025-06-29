"قنبلة في المعدة".. طعام شهير قد يسبب النوبة القلبية والسرطان

"قنبلة في المعدة".. طعام شهير قد يسبب النوبة القلب

كتبت- شيماء مرسي

حذر آلان كابين أخصائي التغذية البريطاني من المخاطر القاتلة لتناول الأطعمة الحارة للغاية، ووصف الفلفل الحار بأنه "قنبلة في المعدة" بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح آلان: "يمكن للمركبات الموجودة في الفلفل الحار أن تسبب انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل كبير، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "هذا يشكل خطر على الأشخاص الذين يعانون من تضخم وعيوب خلقية في القلب".

وتابع: "المخاطر الصحية المحتملة لتناول الفلفل الحار تعود إلى المستويات العالية من مادة الكابسيسين، وهي المادة التي تمنحه الحرارة.

وكشف أخصائي التغذية عن وفاة المراهق "هاريس وولووباه"، 14 عاما، من ولاية ماساتشوستس، بشكل صادم.

وأظهر تشريح الجثة أن الطالب كان يعاني من حالة قلبية كامنة تفاقمت بسبب الجرعة الكبيرة من مادة الكابسيسين.

وقال جيمس أودلسون طبيب القلب البريطاني: " تناول طعام حار للغاية يمكن أن يؤدي إلى تدفق غير طبيعي للدم وضربات قلب غير منتظمة، كما أنه قد يسبب التسمم الحاد بالكابسيسين يسبب نقص تروية (تدفق الدم غير الطبيعي) في عضلات القلب".

وبالرغم من التحذيرات بشأن خطورة الأطعمة الحارة، يظل العلماء غير متأكدين من الكمية الدقيقة من الكابسيسين التي قد تكون كافية للتسبب في رد فعل مميت، وذلك لأن تأثير الكابسيسين يمكن أن يختلف بشكل كبير من فرد لآخر.

ومع ذلك بشكل عام، كلما ارتفعت مستوياته زادت التأثيرات السلبية مثل ارتجاع الحمض، ومشكلات الجهاز الهضمي والقلب المميتة.

وحذر الدكتور دوان ميلور أخصائي التغذية في جامعة أستون من أن تناول الفلفل الحار قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي، وفي الحالات القصوى، قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويرجع ذلك إلى أن الأطعمة الحارة معروفة بقدرتها على تحفيز ارتداد الحمض عندما ينتقل حمض المعدة نحو الحلق.

وإذا استمر هذا لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في المريء وقد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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