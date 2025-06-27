موجود في كل بيت.. زيت طهي شائع قد يحميك من السرطان والزهايمر

كتب – سيد متولي

يمكن أن يوفر نوع زيت طهي شائع مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية ضد السرطان ومرض الزهايمر.

زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي، غنيٌّ بالعديد من المكونات التي تجعله مصدرًا غنيًا بالصحة، وتعدد استخداماته يعني إمكانية إضافته بسهولة إلى نظامك الغذائي، سواءً كزيت للطهي أو كصلصة للخبز أو الخضراوات أو البسكويت، بحسب express.

ومع ذلك، قد يواجه من يسعون إلى جني أقصى الفوائد الصحية من زيت الزيتون صعوبة في اختيار الزجاجة المناسبة من بين تشكيلة واسعة من المنتجات المعروضة على رفوف المتاجر، ويعود ذلك إلى تنوع أنواع زيت الزيتون المتاحة، حيث يخدم كل منها أغراضًا مختلفة، ويتميّز بمكونات ونكهات فريدة.

مع ذلك، يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز الخيار الأمثل عمومًا نظرًا لجودة الزيتون المُستخدم فيه، وانخفاض حموضته، وغنى محتواه بمضادات الأكسدة، وفيما يلي ملخص شامل للفوائد الصحية لزيت الزيتون.

حمض الأوليك

زيت الزيتون غني بحمض الأوليك، وهو دهون أحادية غير مشبعة، ويُشكل حوالي 71% من إجمالي محتواه من الزيت، ويلعب حمض الأوليك دورًا أساسيًا في العديد من الفوائد الصحية للزيت، مثل تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية وإبطاء علامات الشيخوخة.

حُدِّد حمض الأوليك كعامل حاسم في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض العصبية مثل الخرف أو مرض الزهايمر، وكشفت مراجعة لـ 45 دراسة نُشرت في مجلة PLOS One أن تناول كميات كبيرة من زيت الأوليك في الوجبات الغذائية اليومية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 31%.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة من المجلة الدولية للعلوم الجزيئية عن وجود علاقة وثيقة بين استهلاك زيت الزيتون بكثرة والفوائد المعرفية الإيجابية، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من أمراض الخرف المرتبطة به، وقد شددت هذه الدراسة تحديدًا على استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز على أنواع أخرى.

مضادات الأكسدة

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة، حيث توفر ملعقة كبيرة منه ما يقرب من 13% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E وفيتامينK، يمكن أن يساعد فيتامين E في حماية الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تضر الخلايا مع تعزيز صحة العين أيضًا.

علاوة على ذلك، يلعب فيتامين ك دورًا حيويًا في تخثر الدم عند تعرض الجسم للإصابة، وتنظيم الكالسيوم داخله، يساعد هذا على منع تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية والشرايين، مع الحفاظ على قوة وصحة العظام.

الحفاظ على وزن صحي

على الرغم من غناه بالسعرات الحرارية والدهون، يُمكن لزيت الزيتون أن يُساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي عند دمجه مع نظام غذائي متوازن، وأظهرت الأبحاث أن الاستهلاك المُنتظم لزيت الزيتون، ضمن إطار الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن على مدى خمس سنوات.

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