حموضة المعدة أو حرقة المعدة عبارة عن ألم في الصدر، يحدث غالبا بعد تناول الطعام، بسبب رجوع حمض المعدة إلى المريء، ويشعر به دائما مرضى ارتجاع المريء والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي.

ويتزايد هذا الشعور عند تناول أنواع معينة من الطعام، مثل الأطعمة شديدة الحموضة، والتي غالبا ما ينصح الأطباء مرضى التهابات المعدة وارتجاع المريء بتجنبها تماما.

ما الأطعمة التي تزيد حموضة المعدة وتفاقم ارتجاع المريء؟

وفي التقرير التالي نوضح أبرز الأطعمة، التي تزيد حموضة المعدة وتفاقم ارتجاع المريء، وفق ما ذكره موقع verywellhealth.

1-الحمضيات وفواكه أخرى

عادة ما تتراوح درجة حموضة الحمضيات، بما في ذلك الليمون والبرتقال والجريب فروت، من 3.0 إلى 4.3.

حمض الستريك هو المركب الأساسي المسؤول عن حموضتها، مما يكسبها مذاقها اللاذع.

قد تكون الفواكه الأكثر حموضة، ذات المستويات الأعلى من حمض الستريك، شديدة الحموضة، إذ ينخفض مستوى الرقم الهيدروجيني إلى 2 في الليمون الحامض والليمون الأخضر.

فواكه أخرى

بالإضافة إلى الحمضيات، تشمل الفواكه الحمضية الأخرى ما يلي:

العنب

البرقوق

الفراولة

التوت الأزرق

التوت الأحمر

التفاح

الخوخ

المشمش

الأناناس

البرقوق المجفف

هل الطماطم تزيد حموضة المعدة؟

2-الطماطم

تحتوي الطماطم على حمض الستريك وحمض الماليك، مما يجعلها حمضية، ويتراوح الرقم الهيدروجيني للطماطم عادة بين 4.3 و4.9.

تميل الطماطم غير الناضجة إلى أن تكون أكثر حمضية، بينما تكون الطماطم الناضجة جدا أقل حمضية.

غالبا ما يكون الرقم الهيدروجيني للطماطم المعلبة منخفضا لأن الشركات المصنعة تضيف عصير الليمون أو حمض الستريك.

تساعد هذه الإضافة على تقليل الحرارة اللازمة للمعالجة مع الحفاظ على الطماطم خالية من التلوث البكتيري.

3-القهوة

القهوة مشروب حمضي، تتراوح درجة حموضته بين 4 للقهوة المحمصة تحميصا خفيفا و4.3 للقهوة المحمصة تحميصا داكنا.

تحتوي القهوة على عدة أحماض، منها حمض الكلوروجينيك، وحمض الكينيك، وحمض الأسيتيك.

4-المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة

غالبا ما تحتوي المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المباعة في المتاجر على أحماض لتحسين النكهة وحفظها، فمثلا يضفي حمض الفوسفوريك على الكولا مذاقها اللاذع، ويمنع نمو البكتيريا، ويطيل مدة صلاحيتها، بينما يضفي حمض الستريك الموجود في الفاكهة نكهة لاذعة، ويحافظ على العصير.

يوجد حمض الماليك بشكل طبيعي في التفاح والكرز، ويحسن مذاق مشروبات الفاكهة والشاي والمشروبات الغازية.

5-الأطعمة الدهنية

قد لا تكون الأطعمة الدهنية شديدة الحموضة، ولكنها قد تفاقم حرقة المعدة وارتجاع المريء، يحدث ذلك عن طريق إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يسمح لحمض المعدة بالتدفق عائدا إلى المريء.

من الأطعمة الدهنية التي يجب تجنبها:

الأطعمة المقلية

الوجبات السريعة

البيتزا

الجبن

اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق

رقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الخفيفة المصنعة.

6-الكحول

تضفي عملية التخمير على معظم أنواع الكحول حموضة عالية.

7-الأطعمة المخللة

عادة ما تحفظ الأطعمة المخللة أو المخمرة، مثل الخيار والملفوف المخلل والزيتون، في محلول من الخل/حمض الخليك أو ملح التخليل/التعليب، مما يمنحها نطاقا عالي الحموضة يتراوح بين 3.4 و 4.2.

