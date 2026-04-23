أثناء زيارة الشرع.. "أم الإمارات" تستقبل والدة الرئيس السوري في أبوظبي

كتب : مصطفى الشاعر

03:58 م 23/04/2026

محمد بن زايد و أحمد الشرع

استقبلت الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس الأربعاء، السيدة وداد الخالد والدة الرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء أبرز عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة العمل التي يقوم بها الشرع إلى أبوظبي.

تمكين الأسرة والمجتمع

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رحبت سمو الشيخة فاطمة بالسيدة وداد الخالد، مؤكدة على متانة العلاقات التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية النوعية، مع التركيز على دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه، وأعربت سموها عن تمنياتها لسوريا وشعبها بدوام النماء والازدهار.

قمة "قصر البحر": الاقتصاد وأمن الملاحة

على الصعيد الرسمي، عقد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع في "قصر البحر".

وأفادت "وام"، بأن الجانبين بحثا سُبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما شهدت القمة تبادلا لوجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على ملف أمن الملاحة الدولية وتأثيره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

تأتي هذه اللقاءات الرفيعة لتؤكد رغبة البلدين في فتح آفاق جديدة من التعاون لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل الروابط الاجتماعية والثقافية، بما يعزز من وحدة الصف العربي ويدعم استقرار ونماء الشعبين السوري والإماراتي.

العلاقات الإماراتية السورية سوريا الإمارات

