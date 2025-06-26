احذر تسخين الخبز بهذه الطريقة.. 3 أضرار أبرزها الإصابة بالسرطان

كتبت- رودينا ضوه:

تسخين الخبز على لهب الغاز مباشرة من العادات المنتشرة في كثير من البيوت، خاصة في المجتمعات التي تعتمد على الخبز كعنصر أساسي في وجباتها اليومية، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تبدو بسيطة وسريعة، إلا أنها قد تعرض الصحة لمخاطر غير متوقعة، فالاحتراق المباشر قد يؤدي إلى إنتاج مواد سامة، كما قد يتسبب في فقدان الخبز لقيمته الغذائية.

يحتوي على مواد سامة

على الرغم من أن هذه التقنية تسهل عملية الطهي، إلا أنها تعرض الخبز لمواد قد تكون ضارة، تصدر مواقد الغاز الطبيعي ملوثات هوائية مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، هذه الملوثات، عند إطلاقها بكميات كبيرة، قد تشكل مخاطر صحية، وفقًا لموقع healthshots.

يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تعتبر منظمة الصحة العالمية مستويات هذه الملوثات غير آمنة، وتربطها بأمراض الجهاز التنفسي، وحتى مشاكل القلب والأوعية الدموية، لذلك، قد يعرض طهي الخبز مباشرة على اللهب الأفراد لهذه الملوثات الخطرة، خاصة في المطابخ سيئة التهوية.

يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

قد تطلق طرق الطهي على درجات حرارة عالية، مثل طهي الخبز مباشرة على اللهب، موادًا مسرطنة، وقد سلطت دراسة نُشرت في مجلة " الوقاية من السرطان" الضوء على المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالطهي على درجات حرارة عالية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تكوين مركبات مسرطنة في الأطعمة، وقد تزيد هذه المركبات من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع مرور الوقت.

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